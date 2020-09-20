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Новости > Протоиерей Николай Данилевич: Заявление секретаря СНБО нарушает принципы нацбезопасности

Протоиерей Николай Данилевич: Заявление секретаря СНБО нарушает принципы нацбезопасности

Александра Кудрявцева
20.09.20 16:00
548
Протоиерей Николай Данилевич: Заявление секретаря СНБО нарушает принципы нацбезопасности
Главное: Спикер УПЦ подчеркнул, что власть должна приветствовать миротворческие инициативы Церкви, а не угрожать уголовной ответственностью.
 
Детали: Обвинение организаторов мирных форумов в антиукраинской деятельности противоречит «Стратегии национальной безопасности и обороны Украины».
 
Как сообщает Центр информации УПЦ, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич обратил внимание на заявление секретаря СНБО в своем Telegram-канале.
 
«Неприятно удивило вчерашнее заявление-угроза за подписью секретаря СНБО А. Данилова. Оказывается, что безопасности государства якобы угрожают „мирные форумы“, то есть разговоры, дискуссии, инициативы неназванных религиозных организаций о том, как можно было бы достичь мира в Украине. Хотя в тексте не называется конкретная конфессия, но это очевидный намек на Форум „Люди мира“, который состоится при содействии УПЦ в Святогорске 21 сентября 2020 года», — написал протоиерей Николай Данилевич.
 
Спикер УПЦ обратил внимание на противоречие между заявлением Данилова и опубликованным четыре дня до него документом СНБО под названием «Стратегия национальной безопасности и обороны Украины».
 
«Украина стремится к миру. Мир — залог развития Украины. Установления мира, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины <...> — наивысший приоритет государства», — процитировал документ замглавы ОВЦС УПЦ.
 
Спикер УПЦ подчеркнул, что власть должна приветствовать миротворческие инициативы Церкви, а не угрожать уголовной ответственностью.
 
«Церковь не делает ничего незаконного, а наоборот прикладывает усилия, чтобы восстановить целостность государства, объединить народ, примирить людей», — написал протоиерей Николай Данилевич.
 
В завершении, замглавы ОВЦС УПЦ призвал читателей быть внимательными к подобным заявлениям относительно форума «Люди мира», чтобы увидеть тех, кому выгодно продолжение войны.
 
В тему: В УПЦ ответили на критику миротворческих инициатив Церкви на Донбассе.

Тэги: Донбасс, СНБО, УПЦ

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