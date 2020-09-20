Протоиерей Николай Данилевич: Заявление секретаря СНБО нарушает принципы нацбезопасности

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Спикер УПЦ
подчеркнул, что власть должна приветствовать миротворческие инициативы Церкви, а не угрожать уголовной ответственностью.
Детали: Обвинение организаторов мирных форумов в антиукраинской деятельности противоречит «Стратегии национальной безопасности и обороны Украины».
Как сообщает Центр информации УПЦ
, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ
протоиерей Николай Данилевич обратил внимание на заявление секретаря СНБО в своем Telegram-канале
.
«Неприятно удивило вчерашнее заявление-угроза за подписью секретаря СНБО А. Данилова. Оказывается, что безопасности государства якобы угрожают „мирные форумы“, то есть разговоры, дискуссии, инициативы неназванных религиозных организаций о том, как можно было бы достичь мира в Украине. Хотя в тексте не называется конкретная конфессия, но это очевидный намек на Форум „Люди мира“, который состоится при содействии УПЦ в Святогорске 21 сентября 2020 года»
, — написал протоиерей Николай Данилевич.
Спикер УПЦ
обратил внимание на противоречие между заявлением Данилова и опубликованным четыре дня до него документом СНБО под названием «Стратегия национальной безопасности и обороны Украины».
«Украина стремится к миру. Мир — залог развития Украины. Установления мира, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины <...> — наивысший приоритет государства»
, — процитировал документ замглавы ОВЦС УПЦ
.
Спикер УПЦ
подчеркнул, что власть должна приветствовать миротворческие инициативы Церкви, а не угрожать уголовной ответственностью.
«Церковь не делает ничего незаконного, а наоборот прикладывает усилия, чтобы восстановить целостность государства, объединить народ, примирить людей», — написал протоиерей Николай Данилевич.
В завершении, замглавы ОВЦС УПЦ
призвал читателей быть внимательными к подобным заявлениям относительно форума «Люди мира», чтобы увидеть тех, кому выгодно продолжение войны.
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В УПЦ ответили
на критику миротворческих инициатив Церкви на Донбассе.