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Новости > Митрополит Онуфрий расскажет, какие качества являются признаком предательства перед Богом

Митрополит Онуфрий расскажет, какие качества являются признаком предательства перед Богом

Александра Кудрявцева
17.09.20 17:45
243
Митрополит Онуфрий расскажет, какие качества являются признаком предательства перед Богом

Главное: Измена Богу начала проявляться в гордыне и страхе Адама. Об этом расскажет Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий.

Детали: Гордыня и страх — две стороны одной медали, которая называется измена Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ,об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет 19 сентября в 05.55 на телеканале «Интер».

«Когда Адам отступил от Бога, то у него появились две страсти, две немощи: гордыня и страх. Это две стороны одной медали, которая называется измена Богу. Но Адам покаялся, он начал говорить: „Господи, я спрятался, потому что я наг, и мне стыдно, я побоялся“. Так появились первые страсти человеческие. Затем человек начал жить уже на земле вне Рая», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Ютуб.

В тему: В предыдущем выпуске программы Предстоятель напомнил телезрителям о том, как человек может проявить свою любовь к Богу.

Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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