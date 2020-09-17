Главные новости за 17 сентября 2020 года

- Почти половина студенческих общежитий в Украине не соблюдают ограничения при карантине. Именно эти помещения с начала карантина и до сих пор, по прогнозам эпидемиологов, являются едва ли не лучшим распространителем коронавируса.

- Украинцы, которые на момент проведения местных выборов будут болеть коронавирусной болезнью, смогут проголосовать. Для этого необходимо оставить соответствующее заявление в территориальной комиссии.

- Гривна снова дешевеет. Доллар и евро растут в цене.

- Опубликован свежий ежемесячный рейтинг ФИФА. Сборная Украины по-прежнему занимает 24-е место.

- Названо имя кандидата, который займет на выборах президента США третье место. Это женщина-профессор.

- Австрийский защитник леверкузенского «Байера» Александар Драгович может вернуться в киевское «Динамо». В его трансфере заинтересован лично Игорь Суркис.