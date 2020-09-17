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Новости > Стало известно, как будут голосовать на местных выборах украинцы, заразившиеся коронавирусом

Стало известно, как будут голосовать на местных выборах украинцы, заразившиеся коронавирусом

Агата Кловская
17.09.20 16:39
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Стало известно, как будут голосовать на местных выборах украинцы, заразившиеся коронавирусом

Главное: Украинцы, которые на момент проведения местных выборов будут болеть коронавирусной болезнью COVID-19, смогут проголосовать. Для этого необходимо оставить соответствующее заявление в территориальной комиссии.

Детали: Граждане Украины, болеющие COVID-19 или имеющие подозрение на коронавирусное заболевание могут проголосовать на местных выборах дома, если подадут соответствующую заявку до 20 часов 23 октября. Как напомнил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 17 сентября, голосовать и принимать участие в выборах — это конституционное право любого человека.

«Если человек находится с COVID-19, он должен обратиться к территориальной избирательной комиссии. если мне не изменяет память, то до 20-ти часов последней пятницы перед днем ​​голосования, и оставить заявление, что он должен проголосовать на дому в связи с коронавирусной болезнью», — цитирует чиновника Цензор.НЕТ.

После этого, по его словам, в день голосования приедет комиссия на дом и человек сможет проголосовать. «Конечно, приедут во всех средствах защиты — так, как это должно быть», — заключил глава Минздрава.

В тему: 14 сентября 2020 года правительство Украины утвердило порядок осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов. В частности, все лица, заходящие на избирательные участки для голосования, будут опрашиваться о наличии симптомов респираторных заболеваний и подвергаться температурному скринингу.

Кроме того, на входе в помещение избирательной комиссии, помещение для голосования должны находиться антисептики для рук. Также должны быть оборудованы места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Тэги: выборы, здоровье, карантин, политика, Максим Степанов, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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