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Новости > Кличко украл у официанта телефон Пальчевского, – СМИ

Кличко украл у официанта телефон Пальчевского, – СМИ

Автор: «Фраза»
17.09.20 16:03
249
Кличко украл у официанта телефон Пальчевского, – СМИ

Накануне выборов мэра Киева действующий столичный градоначальник Виталий Кличко якобы украл телефон своего потенциального противника Андрея Пальчевского. Как сообщают «Вести», об этом сам пострадавший рассказал в видеообращении на собственной странице в социальной сети Facebook.

По словам кандидата в столичные мэры Пальчевского, Кличко похитил у него телефон в ресторане. Пальчевский утверждает, что отдыхал в заведении с друзьями, когда Кличко подбежал к официанту, выхватил у него телефон оппонента и пообещал передать.

«Верни телефон, который ты вчера украл со стола, за которым я сидел с компанией... быстро подбежал, выхватил его у официанта и сказал, что передашь», — возмутился Пальчевский. Он утверждает, что аппарат ему так и не вернули, из-за чего политик был вынужден написал заявление в полицию.

 

Вместе с тем сам Кличко на своей странице в соцсети написал, что проезжал по улице Ярославов Вал и увидел за одним из столиков Пальчевского со «спутницей». Он утверждает, что возвращался назад, когда кафе уже закрывалось, и заметил официанта, который с забытым телефоном в руках разыскивал его владельца. Кличко уверяет, что «дедуктивным методом установил, что это телефон спутницы Андрея Пальчевского», и пообещал официанту передать аппарат владельцу.

В свою очередь Пальчевский опровергает версию Кличко, считая, что действующий мэр просто имел желание покопаться в его телефоне.

«На самом деле, он думал, что это мой. Ведь хорошо накануне выборов получить телефон своего оппонента, засунуть туда свой нос и порыться там», — считает кандидат в главы города.

Он добавил, что официанта уже опросили правоохранители.

«Со слов официанта по имени Саша, который хотел забрать оставленный на столе мобильный, выглядело это так. Подбежал мэр города, забрал телефон, сказал, что он вызывает доверие у киевлян и передаст его куда надо. При этом официант требовал от Кличко не забирать телефон, но мэр настоял», — утверждает политик, добавляя, что сам никогда бы не поверил, что мэр города-миллионника способен «выскочить из своего джипа, быстро подбежать и украсть чей-то телефон».

Пальчевский уверен, что правоохранители могут классифицировать действия Кличко как мошенничество или грабеж.

«Один уже воровал шапки и стал президентом, но надеюсь, что Кличко это с рук не сойдет», — подчеркнул он.

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