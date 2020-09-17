Американский художник из Грузии собирает миллиард долларов, чтобы купить тело Ленина

Главное: Американский художник Дэвид Датуна хочет купить тело Владимира Ленина. Он предлагает за него большие деньги.

Детали: Художник из США Дэвид Датуна заявил, что хочет выкупить из московского мавзолея тело Владимира Ленина. Он уже начал сбор средств.

Отметим, что 46-летний скульптор и инсталлятор родился в Тбилиси, но живет и работает в Нью-Йорке.

Американец отметил: «Данный арт-объект необходим из-за значительных изменений в США, выражающихся в движении общества накануне очередных президентских выборов к социал-коммунистическим преобразованиям».

Художник говорит: «Американцы устали от политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине».

Также он считает: «Владимир Ленин и его мавзолей – это наиболее яркие символы перемен, которые США сейчас даже нужнее, чем России».

Дэвид Датуна готов заплатить за тело революционера миллион долларов сразу, после чего обещает собрать еще миллиард.

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