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Новости > Американский художник из Грузии собирает миллиард долларов, чтобы купить тело Ленина

Американский художник из Грузии собирает миллиард долларов, чтобы купить тело Ленина

Агата Кловская
17.09.20 16:04
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Американский художник из Грузии собирает миллиард долларов, чтобы купить тело Ленина

Главное: Американский художник Дэвид Датуна хочет купить тело Владимира Ленина. Он предлагает за него большие деньги.

Детали: Художник из США Дэвид Датуна заявил, что хочет выкупить из московского мавзолея тело Владимира Ленина. Он уже начал сбор средств.

Отметим, что 46-летний скульптор и инсталлятор родился в Тбилиси, но живет и работает в Нью-Йорке.

Американец отметил: «Данный арт-объект необходим из-за значительных изменений в США, выражающихся в движении общества накануне очередных президентских выборов к социал-коммунистическим преобразованиям».

Художник говорит: «Американцы устали от политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине».

Также он считает: «Владимир Ленин и его мавзолей – это наиболее яркие символы перемен, которые США сейчас даже нужнее, чем России».

Дэвид Датуна готов заплатить за тело революционера миллион долларов сразу, после чего обещает собрать еще миллиард.

В тему: 18 февраля 2020 года мы писали о ТОП-10 самых идиотских переименований улиц в Киеве.

Тэги: США, художник, Россия, мир, Владимир Ленин, революция, курьезы, Дэвид Датуна

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