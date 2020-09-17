В известном крымском заповеднике погиб московский священник

Главное: В Крыму произошла трагедия. В заповеднике Херсонес Таврический погиб священник из Москвы.

Детали: В аннексированном Россией Крыму погиб священник из Москвы. Трагедия произошла в заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе.

По данным местных правоохранителей, также в результате инцидента, который случился вечером среды, 16 сентября, пострадал ребенок.

Известно, что погибший – клирик храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках иерей Александр Шумский, который был старейшим священником всего прихода: ему было 66 лет.

Сообщается о том, что священнослужитель приехал в Севастополь, чтобы отдохнуть, и во время прогулки по заповеднику сорвался с обрыва. Он погиб на месте.

В тему: 9 сентября 2020 года мы писали, что Аннексированный Крым потрясло жуткое ДТП.