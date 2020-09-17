В Киеве обсудили вопросы сохранения армянского исторического наследия

Главное: В ходе круглого стола в офисе Союза армян Украины были приняты ряд решений, направленных на интенсификацию контактов общественных организаций и научных кругов для решения актуальных задач.

Детали: В центральном офисе Союза армян Украины состоялся круглый стол на тему «Популяризация общего исторического наследия». Как сообщает AnalitikaUA.net, в дискуссии, принимали участие глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, религиовед Руслан Халиков, эксперты Олег Саакян, Марат Акопян и Илия Куса.

Представители научного и экспертного сообщества и Союза армян Украины обсудили тему широкого освещения исторических фактов, консолидирующих общество, а также вопросы сохранения памятников историко-культурного наследия.

Исполнительный директор Союза армян Украины Оваким Арутюнян, представил накопленные из разных регионов страны предложения организации, цели и пути реализации которых получили положительный отзыв всех участников. Антон Дробович высоко оценил роль Союза армян Украины, вносящей большой вклад в общественную и культурную жизнь страны. Он подчеркнул, что мероприятия, организованные армянской общиной направлены на сплочение общества и развитию связей Украины и Армении. Дробович отметил, что на днях Армения будет отмечать День независимости, пожелав Армении и армянскому народу мира и новых достижений.

По итогам круглого стола были приняты ряд решений, направленных на интенсификацию контактов общественных организаций и научных кругов для решения актуальных задач.

Напомним: Союз армян Украины проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей, как отметил председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян, для нас важен каждый историко-культурный объект. «Мы гордимся богатым культурным и историческим наследием армян Украины, и сделаем все возможное для сохранения и популяризации исторического, архитектурного и культурного наследия».