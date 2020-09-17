В столице презентуют украинский перевод книги об известном греческом подвижнике ХХ века

Главное: В Киеве состоится презентация украинского перевода книги «Преподобный Паисий Святогорец».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», презентация книги состоится 24 сентября.

«Преподобный Паисий Святогорец — подвижник ХХ века. Чтобы услышать утешительное слово и пообщаться, к преподобному Паисию в келью Панагуда приезжали тысячи христиан. После его смерти в 1994 году книги с его письмами, беседами и наставлениями переводились на многие языки мира. Он один из самых цитируемых святых в наши дни. Его простые слова и сегодня помогают верующему и неверующему человеку решить внутренние дилеммы и трудности, они вдохновляют радостью и духовной уверенностью», — отметили организаторы.

Презентация издания состоится 24 сентября в 19.00 в конференц-холле INVERIA 360, зал CENTRAL, (улица Владимирская, 49А).

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