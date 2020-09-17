Появился прогноз на дебютный матч украинской команды в еврокубках

Главное: Сегодня украинский «Колос» дебютирует в еврокубках. В квалификации Лиги Европы команда из Ковалевки играет на Кипре.

Детали: Сегодня в 21-00 в Салониках (Кипр) украинская команда «Колос» из Ковалевки дебютирует в еврокубках. Соперниками подопечных Руслана Костышина станет местный «Арис».

Данная стадия турнира состоит из одной встречи.

Специалисты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill уже дали свой прогноз на этот матч.

Фаворитами в нем видят киприотов, на чью победу в основное время ставят как 1,88 к 1. Вероятность ничьи оценивается как 3,25 к 1, а на победу украинцев ставят 3,8 к 1.

При этом самым вероятным счетом в основное время считают ничью 1-1.

Аналитики уверены, что будет напряженная борьба.

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