Прокурора, который обещал «@бать подчиненных как тупых свиней», уволили спустя пару дней после назначения

Главное: Всего через два дня после назначения прокурора Тернопольской области Николая Петришина уволили. Именно он обещал «@бать» подчиненных.

Детали: Прокурора Тернопольской области Николая Петришина уволили спустя несколько дней после назначения, потому что он устроил на рабочем месте банкет, на котором пообещал «@бать» подчиненных. Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции.

Так, уточняется, что 30-летнего Николая Петришина назначили прокурором Тернопольской области 14 сентября. В этот же день он устроил банкет, на котором, как сообщают в ЦПК, он вынуждал подчиненных обещать выполнять все приказы. А если они не будут этого делать, то Петришин пообещал их «@бать как тупых свиней».

На следующий день Николай Петришин заявил, что никакого банкета не было. Однако 16 сентября в Киеве состоялось заседание дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры.

«Как пишут СМИ, Петришину рекомендовали подать в отставку. Официальная причина увольнения — это непонимание с коллегами, а неформальная — пьянка на рабочем месте и несоответствующее поведение», — сообщает ЦПК.

Кроме того, уточняется, что у Петришина за последние годы появилось две квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и 4 автомобиля. Свою состоятельность прокурор пояснил тем, что у него красивая жена, которая занимается бизнесом.

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