В Италии создали самый быстрый тест на коронавирус

Главное: В Италии разработали экспресс-тест на коронавирус, который буквально сразу же показывает результат. Подождать надо всего 12 минут.

Детали: Итальянская компания Menarini Diagnostics создала экспресс-тест на коронавирус, который покажет результат уже через 12 минут. Об этом сообщает информационное агентство ANSA.

В самой компании заявляют, что данный тест поможет не только определять, заражен человек или нет, а и покажет результат по наличию или отсутствию антител в организме.

С другой стороны, швейцарская фармацевтическая компания Roche заявила, что в конце сентября запустит тест на коронавирус, который будет показывать результат за 15 минут.

Отметим, что за прошедшие сутки в Украине рекордное число зараженных на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба МОЗ на официальной странице в «Фейсбук», за сутки заболело 3584 человека. Это на полтысячи инфицированных больше, нежели днем ранее. Так, согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 подтвердился у 166 244 человека. Увы, 3400 украинцев скончались в результате осложнений (60 за сутки). Тем временем 73 913 человека выздоровели. В «лидерах» по темпу инфицирования — Киев, а также Львовская и Харьковская области.

В тему: Накануне Украина поставила новый антирекорд смертности от коронавируса.