Кернес улетел на лечение в Германию на самолете, который транспортировал отравленного Навального

Главное: Мэра Харькова Геннадия Кернеса, заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19, отправили на лечение в Германию тем же самолетом, что и российского оппозиционера Алексея Навального. По данным СМИ, он будет лечиться в той же клинике.

Детали: Городской голова Харькова Геннадий Кернес, заразившийся коронавирусом, отправился на лечение в Германию. Как сообщает «Суспильне» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24, его отправили на борту самолета Bombardier Challenger 604 авиакомпании FAI Aviation Group, который прибыл из Нюрнберга вечером 16 сентября.

После вылета самолета из терминала аэропорта вышел первый заместитель мэра Игорь Терехов, однако он отказался отвечать на вопросы журналистов.

Как сообщил близкий друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс на своем канале в Telegram, состояние мэра оценивается как тяжелое, однако он находится в сознании. При этом он также опубликовал видео из самолета.

Между тем, как сообщает «Интерфакс-Украина», самолет с тем же бортовым номером перевозил из Омска в Берлин российского оппозиционного политика Алексея Навального после его отравления.

Более того, по данным Lenta.ru, родственники Кернеса предположительно выбрали ту же клинику «Шарите» для его госпитализации и дальнейшего лечения.

Отметим, что эта больница хорошо известна в Украине благодаря лечению кандидата в президенты Виктора Ющенко после отравления диоксином в 2004 г и консультирования Юлии Тимошенко во время ее уголовного преследования в 2013 г.

В тему: 20 августа 2020 года известный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу Омска после экстренной посадки самолета, на котором ему стало плохо. Вскоре после госпитализации он впал в кому с подозрением на отравление неустановленным галлюциногеном.

Впоследствии он был госпитализирован в известную берлинскую клинику Шарите, где его постепенно вывели из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких. Там же было установлено, что политик был отравлен боевым веществом класса «Новичок».