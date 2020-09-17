Эксперты отдали третье место на выборах президента США женщине-профессору: кто это?

Главное: Названо имя кандидата, который займет на выборах президента США третье место. Это женщина-профессор.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill предсказали, кто займет третье место на грядущих выборах президента США вслед за Дональдом Трампом и Джо Байденом. Специалисты считают, что за ними финиширует Джоанн Мари Джоргенсен, которая участвует в кампании от Либертарианской партии.

Прогнозисты не сомневаются, что 63-летняя профессор психологии из университета Клемсона в Южной Каролине будет третьей, принимая на это ставку как 1,14 к 1.

На идущего следом рэпера Канье Уэста ставят лишь 10 к 1.

Еще один кандидат в списке – 67-летний Хауи Хокинс: это левый профсоюзный активист и эколог, соучредитель американской Партии зеленых.

Что касается Джоанн Мари Джоргенсен, то она выступает с громкими обещаниями: остановить строительство Мексиканской стены, вывести отовсюду войска США и снять все экономические санкции и эмбарго Белого дома.

Кроме этого она хочет разрешить людям из других стран свободно эмигрировать в США, так как это, по мнению политика, благотворно влияет на экономику страны.

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября.

В тему: 15 сентября 2020 года мы писали, что Трамп намекнул, что Байден – наркоман.