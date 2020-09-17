Трамп рассказал, когда американцев начнут вакцинировать от коронавируса

Главное: США начнут вакцинацию от коронавируса уже в следующем месяце. Об этом говорит Дональд Трамп.

Детали: Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами, заявил, что американцев начнут вакцинировать от коронавируса уже в следующем месяце. Впрочем, она не будет принудительной.

Лидер страны сказал: «Мы готовы распространять вакцины очень безопасным и эффективным образом».

Он добавил: «Мы могли бы начать в какое-то время в октябре. Думаю, начиная с середины октября, может, чуть позже».

Дональд Трамп резюмировал: «США также готовы распространить до ста миллионов доз вакцины до конца этого года».

В тему: 15 сентября 2020 года мы писали о том, что Трамп намекнул, что Байден – наркоман.