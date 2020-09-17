На следующей неделе в Украину придет бабье лето

Главное: В начале следующей недели в Украине потеплеет. Придет бабье лето.

Детали: После дождей и похолодания, которые синоптики обещают до конца этой недели, с понедельника, 21 сентября, погода в Украине резко улучшится. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Ожидается начало бабьего лета.

По стране днем воздух прогреется до 17-23 тепла, а ночью будет плюс 4-12. Украинцам обещают, что обойдется без дождей.

В Киеве тоже будет сухо и малооблачно: днем плюс 17-19, а ночью 6-8 тепла.

Карта погоды:

В тему: 16 сентября 2020 года мы писали, что в конце недели погода в Украине резко изменится.