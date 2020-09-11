В Киеве пересчитали безработных

Главное: В Киеве привели данные по безработице. Она растет.

Детали: В Киеве на фоне пандемии коронавируса растет уровень безработицы. Об этом сообщает служба занятости украинской столицы.

Всего с начала года зарегистрировали 32,6 тысячи безработных.

Отмечается, что с начала введения карантинных мер на 9 сентября зафиксировали 28,2 тысячи безработных.

В сообщении говорится: «В начале сентября на учете в службе находилось 2 5196 безработных: это в 3,1 раза больше, чем на аналогичную дату в прошлом году (8 046 человек)».

Отмечается следующее: «Пик нагрузки пришелся на апрель, когда было зарегистрировано 9,4 тысячи безработных, в августе количество новых безработных выросло на три тысячи».

Также информируют: «Выросли объемы трудоустройства: с 305 человек, обеспеченных работой при помощи службы занятости в апреле, до 1432 – в августе».

Подчеркивается, что «при содействии службы с начала года трудоустроено 8,8 тысяч граждан, в том числе 6,1 тысячи – во время карантина».

Специалисты резюмируют: «Из общего количества больше всего трудоустроенных получили работу в оптовой и розничной торговле, на предприятиях перерабатывающей промышленности, в сфере государственного управления и обороны, на транспорте, в профессиональной, научной и технической деятельности».

На данный момент в базе Киевского городского центра занятости насчитывается 10 318 вакансий.

В тему: 22 апреля 2020 года мы писали, что из-за карантина среди киевлян крепнет депрессия.