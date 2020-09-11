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Успейте заняться спортом: с понедельника в Киеве опять ужесточится карантин

Александр Панько
11.09.20 14:34
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Успейте заняться спортом: с понедельника в Киеве опять ужесточится карантин

Главное: По решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в Киеве с 14 сентября будут введены карантинные ограничения, поскольку столица оказалась в «оранжевой» зоне.

Детали: В связи с увеличением количества больных коронавирусной болезнью COVID-19 Киев вошел в «оранжевую» зону эпидемиологической опасности, поэтому в столице с 14 сентября снова введут ряд ограничений. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на городского голову Виталия Кличко, вхождение в «оранжевую» зону эпидемиологической опасности предусматривает следующие ограничения:

— проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек — 1 человек на 10 м2 площади здания;

— запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, — кроме гостиниц;

— посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;

— проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случаев, когда есть риск для жизни пациента;

— запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 м2 помещения;

— запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха — санатории и лагеря в столице и пригороде;

— перевозка пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

При этом Кличко обратился к сотрудникам полиции с призывом отслеживать больных, которые ведут себя безответственно. «Некоторые больные ведут себя безответственно — посещают общественные учреждения. Полиция, которая получает данные о больных, обязана отслеживать перемещения пациентов, находящихся на самоизоляции. И контролировать соблюдение ими условий самоизоляции», — заключил мэр.

Отметим, что за последние сутки в Киеве выявили 404 больных коронавирусом, в больницы госпитализировали 58 пациентов, семь человек умерло.

Количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 в Киеве по состоянию на 11 сентября 2020 года

В тему: 3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

12 августа правительство упростило критерии определения зон карантина в Украине.

Тэги: Киев, Виталий Кличко, здоровье, эпидемия, карантин, новости Украины, коронавирус, карантинные зоны

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