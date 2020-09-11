На Виннитчине глухая пенсионерка попала под комбайн и осталась без ног

Главное: На кукурузном поле в Винницкой области пенсионерка из-за проблем со слухом попала под комбайн. Лишившись ног она оказалась в реанимации.

Детали: В поле у с. Дружелюбовка Калиновского района Винницкой области пожилая женщина попала под жатку комбайна. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, происшествие случилось днем 10 сентября.

Прибыв на место вызова, спасатели выяснили, что в «жатке» комбайна находится 68-летняя жительница с. Калиновка. С помощью специального оборудования спасатели разобрали конструкцию и освободили пострадавшую.

Сейчас она находится в реанимационном отделении местной районной больницы.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Между тем, как сообщает «Винницкая волна», женщина попала под жатку, занимаясь кукурузой. У нее были проблемы со слухом.

При этом, по данным очевидцев, «скорая» сначала перепутала поля и приехала не на то место. Лишь спустя час медики добрались до пострадавшей. В итоге пенсионерка осталась без ног.

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