Полицейские из Томска отследили маршрут следования Навального и обнаружили кое-что подозрительное

Главное: Российские правоохранители отследили весь маршрут следования оппозиционного политика Алексея Навального накануне его отравления, а также тех, кто его при этом сопровождал. Их внимание привлекла некая Марина Певчих, которая отказалась давать показания и скрылась в неизвестном направлении.

Детали: Правоохранители из российского Томска утверждают, что сумели восстановить хронологию действий Алексея Навального вплоть до его госпитализации в Омске. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу, в ходе проверочных мероприятий удалось восстановить, как маршрут самого блогера, так и сопровождавших его лиц.

В частности, как утверждается, он посещал гостиницу Xander Hotel с рестораном Velvet, находился на съемной квартире, где проходила рабочая встреча с его сторонниками, и «Венской кофейне» в аэропорту города Томска. Именно там Навальный питался, употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль.

Следователи опросили пять из шести граждан, которые были с Алексеем Навальным во время поездки. Шестая сопровождавшая Марина Певчих якобы уклонилась от дачи показаний и 22 августа вылетела в Германию. В настоящее время ее местонахождение устанавливается.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас анализируют полученные объяснения сторонников блогера, заключения экспертов и другие материалы. Также устанавливается местонахождения пассажиров, которые летели в одном самолете с Навальным, устанавливается его личный врач и медицинская клиника, где оппозиционер проходил лечение.

В тему: 20 августа 2020 года известный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу Омска после экстренной посадки самолета, на котором ему стало плохо. Вскоре после госпитализации он впал в кому с подозрением на отравление неустановленным галлюциногеном.

При этом российские врачи выражали сомнение в том, что он был отравлен. По некоторым данным, накануне он употреблял алкоголь и мог принимать медикаменты. По мнению омских медиков, основным диагнозом Навального стало нарушение углеводного баланса, что вызвало резкое понижение сахара в крови.

Личный врач и сторонники политика эту информацию опровергли, заявив, что в его организме обнаружен яд, который представляет опасность для окружающих.

26 августа СМИ сообщили о возможном сходстве между отравлением российского политика и покушением на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, которого, предположительно, отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».

2 сентября информация об отравлении Навального «Новичком» была подтверждена специалистами из Лаборатории Бундесвера.

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике «Шарите» постепенно вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.