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Тихановскую официально признали президентом Беларуси. Но не на Родине

Александр Панько
11.09.20 10:39
786
Тихановскую официально признали президентом Беларуси. Но не на Родине

Главное: Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законным президентом Беларуси. Таким образом, Литва стала первой страной, признавшей оппозиционерку легитимным руководителем республики.

Детали: Парламент Литвы принял резолюцию, согласно которой участница президентских выборов в Беларуси Светлана Тихановская признана законным руководителем страны. Как сообщает «Радио Свобода», избранный президент Александр Лукашенко при этом называется «нелегитимным лидером».

Литовские депутаты призвали международное сообщество поддержать Тихановскую, а также Координационный совет. Также они предлагают расценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как аннексию страны.

Кроме того, в Сейме выразили мнение, что подписание новых договоров Белоруссии с Россией ограничивает суверенитет белорусского народа. Там потребовали, чтобы Россия не вмешивалась во внутреннюю и внешнюю политику Белоруссии, а также не поддерживала действия Лукашенко.

Отметим, что Литва стала первой страной, признавшей Тихановскую президентом Беларуси.

Как сообщает Lenta.ru, сама Тихановская заявила, что пока она не видит причин покидать Литву, куда ее выслали после выборов. По ее словам, в этой стране ей удалось организовать команду «сильных специалистов» и начать работу.

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

В ночь на 11 августа в результате беспорядков погиб один из митингующих. При этом главная оппозиционерка Светлана Тихановская сбежала из страны в Литву.

Однако протесты на этом не закончились.

13 августа работники крупных белорусских предприятий объявили забастовку и обвинили местные власти в бездействии перед бесчинствами правоохранителей. Жители Минска пришли к зданию государственного телевидения с требованием показать правду.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.

Тэги: выборы, Александр Лукашенко, протест, мир, Литва, сейм, Беларусь, Светлана Тихановская

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