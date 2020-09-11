Диетолог сообщил о небывалой пользе тыквы

Главное: Тыква поможет похудеть. Об этом поведал диетолог.

Детали: Российский ученый-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о небывалой пользе тыквы. Его цитирую местные СМИ.

По его словам, тыква является «идеальным продуктом для похудения осенью и в начале зимы».

Эксперт говорит: «Калорий в ней мало, а сытности благодаря волокнистой структуре в ней оказывается довольно много. И, безусловно, тыква – вкусный продукт».

Специалист поясняет: «Если мы в питание вводим тыкву, то калорийность питания обычно снижается. Это бывает важно для похудения. Для современного человека тыква – это хорошая пища».

Впрочем, он отмечает, что не сторонник диеты из одной тыквы: «Она очень плохо переносится, поскольку тыква как и другие растительные продукты, содержит всякие органические кислоты, которые раздражают желудок и повышают аппетит. Также возникает дефицит питания, поскольку в тыкве, естественно, нет животного белка. И главный момент: как только ты эту диету прекратишь, то вес пойдет вверх».

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