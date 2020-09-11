В Гидрометцентре ответили, какой будет погода в Киеве в начале следующей недели

Главное: Синоптики рассказали о погоде в Киеве в начале следующей недели. Небесная канцелярия должна порадовать.

Детали: В Гидрометцентре рассказали о погоде в Киеве и области в начале следующей недели, 14-15 сентября. Синоптики обещают, что она должна порадовать нас.

Эксперты говорят, что обойдется без дождей. Будет малооблачно.

Днем предрекают 22-25 тепла, а ночью плюс 11-14.

Карта погоды:

В тему: 9 сентября 2020 года мы писали о том, что синоптики обещают, что в ближайшие выходные украинцев ждет изумительная погода.