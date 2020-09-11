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Кардиологи рассказали, сколько алкоголя можно пить людям с диабетом

Агата Кловская
11.09.20 06:01
903
Кардиологи рассказали, сколько алкоголя можно пить людям с диабетом

Главное: Диабетики могут употреблять алкоголь, но должны знать норму. О ней поведали кардиологи.

Детали: Американская кардиологическая ассоциация заявила, что людям с диабетом можно употреблять алкоголь, но в ограниченных дозах. Их цитирует издание Journal of the American Heart Association.

В исследовании приняли люди с диабетом второго типа, средний возраст которых составил 63 года (61% мужчин и 39% женщин).

Подчеркивается, что всем им диагноз был поставлен примерно за десять лет до начала данного анализа данных.

Эксперты выяснили следующее: «Употребление восьми или более порций алкогольных напитков в неделю серьезно повышает у людей с диабетом риск развития гипертонии».

Медики поясняют: «Легкое потребление алкоголя не отражается на повышении давления; умеренное потребление увеличивает риск повышения артериального давления на 79%, риск развития гипертонии первой степени – на 66%, второй степени — на 62 процента; а чрезмерное потребление – на 91, 149 и 204% соответственно».

Уточняется, что артериальное давление оценивали по шкале Американской кардиологической ассоциации: ниже 120/80 – нормальное; 120-130/80 – повышенное; 130-140/80-90 – гипертония первой степени; выше 140/90 – гипертония второй степени.

В тему: 22 августа 2020 года мы писали, что британцы призвали лечить головную боль пивом.

Тэги: алкоголь, здоровье, мир, диабет, кардиолог

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