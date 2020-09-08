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Стало известно, что должно быть в школьных рюкзаках в период пандемии коронавируса

Автор: «Фраза»
08.09.20 10:11
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Стало известно, что должно быть в школьных рюкзаках в период пандемии коронавируса

Главное: В период эпидемии коронавируса в рюкзаке каждого школьника должны находиться как минимум две медицинские маски, антисептик и бумажные платки. При этом детям до 14 лет пользоваться антисептиками не рекомендуется.

Детали: Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины рекомендует в период эпидемии коронавируса класть в школьные рюкзаки по меньшей мере две защитные маски, карманный антисептик для кожи с содержанием спирта не менее 60% (желательно в виде геля) и бумажные платки. При этом, как сообщает «Украинская правда_Жизнь», для масок желательно выделить отдельный карман и запаковывать все маски отдельно.

«Объясните ребенку, что маска — это предмет личного пользования. Обмениваться масками запрещено. Также нельзя класть использованную маску рядом с чистой», — рекомендует ЦОЗ.

Медики напоминают, что пользуясь антисептиком, нужно покрывать всю поверхность кожи рук (в среднем на одну обработку следует использовать 3 мл раствора, а это 24-27 «пшиков» карманным диспенсером, поэтому рекомендуется его просто наливать в ладонь). При этом обрабатывать руки важно не менее 30 секунд.

В то же время детям до 14 лет использовать антисептик не рекомендуется.

Инфографика о том, что должно быть в рюкзаке школьника в условиях пандемии COVID-19

В тему: 1 сентября 2020 года в учреждения образования в Украине пошли около 4,2 млн учеников.

При этом в ряде городов Украины учебный год 1 сентября не начался. В частности, из-за коронавирусной болезни COVID-19 на две недели продлены летние каникулы в Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

За первую учебную неделю в Киеве и Киевской области из-за коронавирусной болезни полностью или частично были переведены на дистанционное обучение 14 учреждений среднего образования.

О том, как украинские школы учатся работать в условиях карантина, читайте здесь.

Рекомендации по ношению масок для учеников и их родителей читайте здесь.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, здоровье, школа, образование, рюкзак, новости Украины, пандемия, медицинская маска, антисептик

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