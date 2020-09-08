Турецкий диетолог составила список продуктов, которые укрепят сердце

Главное: Названы продукты для здоровья сердца. Список составила турецкий диетолог.

Детали: Популярный турецкий диетолог Фатма Байсал Юсуф рассказала о продуктах, которые укрепят сердце. Ее цитирую местные СМИ.

Так, в свой список она включила чеснок, который благотворно влияет на сосуды и уменьшает риск сердечнососудистых заболеваний: его следует съедать по дольке в день, предварительно раздавив.

Эксперт поведала: «Рыба и рыбий жир препятствуют образованию тромбов, а содержащиеся в ней жирные кислоты омега-3 обладают высокими антиоксидантными свойствами. Лучше готовить ее на пару, или используя гриль».

Она говорит: «Грецкие орехи и фундук богаты кислотами омега-3 и витамином Е, обладающими высокими антиоксидантными свойствами, а также магнием и клетчаткой. Следует есть шесть-семь ядер фундука и два-три грецких ореха до трех раз в неделю».

Также врач отмечает: «Семена льна также снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Нужно съедать по одной столовой ложке свежемолотых семян льна в день, добавляя их в такие продукты, как йогурт или суп».

В тему: 4 сентября 2020 года мы писали, что названы продукты, способные замедлить наше старение.