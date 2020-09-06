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Жерар Депардье, после долгих духовных поисков, принял православие

Автор: «Фраза»
06.09.20 09:45
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Жерар Депардье, после долгих духовных поисков, принял православие

Главное: Скандальный французский актер Жерар Депардье принял православие. Также он стал крестным отцом и рассказал, что своим духовным наставником считает митрополита Псковского и Порховского Тихона, который также является духовником Владимира Путина.

Детали: Французский актер, получивший в 2013 году российское гражданство, Жерар Депардье принял православие и сразу же стал крестным отцом. Об этом 5 сентября 2020 сообщил портал «Приходы»

Переход в православие Депардье совершил в Александро-Невском соборе Парижа. В тот же день актер стал крестным отцом новорожденной девочки.

Депардье заявил, что ему «нравится православное богослужение» и он много общался с православным духовенством.

Своим духовным наставником он считает митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунов). Как пишет РБК, ранее FT называла Тихона духовником президента Владимира Путина.

Ранее Депардье долгое время находился в поиске духовного пути: в 1960-х он принял ислам, затем заинтересовался буддизмом и индуизмом.

В тему: Известный французский актер Жерар Депардье попал в полицию после того, как в нетрезвом виде прокатился на скутере по парижскому авеню Мэн. Правоохранителям он заявил, что не хочет быть французом, отдавая предпочтение российскому президенту Владимиру Путину.

 
Тэги: Жерар Депардье, новости православия, Париж, Владимир Путин

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