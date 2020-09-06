Стало известно, кто из игроков сборной Украины вырос в цене после победы над Швейцарией

Главное: После победы сборной Украины в Лиге наций над швейцарцами лидеры нашей команды подорожали. Появилась таблица.

Детали: Стоимость игроков сборной Украины изменилась после победы команды Андрея Шевченко в первом туре Лиги наций над Швейцарией. Данные публикует специализированный портал Transfermarkt.

Напомним, трансферная стоимость Руслана Малиновского выросла еще в конце августа. Не изменилась и цена Александра Зинченко, который забил победный гол во Львове.

Зато на три миллиона евро подорожал лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков, который не выходил на поле в этом поединке. На четыре миллиона выросла цена другого динамовца Виталия Миколенко, хотя он также не играл из-за последствий травмы.

При этом на 2,5 миллиона снизилась цена Андрея Ярмоленко, который забил первый гол в матче.

Значительно (на 4,3 миллиона) подорожал молодой нападающий киевлян и сборной Украины Владислав Супряга.

Сколько стоят лидеры сборной Украины:

Ранее мы писали, что эксперты все еще не верят, что сборная Украины выиграет свою группу в Лиге наций.

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В тему: 26 августа 2020 года мы писали, что лидер футбольной сборной Украины «подорожал» почти в два раза.