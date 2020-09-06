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Мошенник «развел» киевлянку на $5 тыс., применив «бородатый» метод

Автор: «Фраза»
06.09.20 15:44
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Мошенник «развел» киевлянку на $5 тыс., применив «бородатый» метод

Главное: Житель Луганска обманул киевлянку и незаконно завладел 5 тысячами долларов. При этом он использовал довольно популярный мошеннический метод.

Детали: В Киеве злоумышленник, воспользовавшись популярной мошеннической схемой, позвонил женщине и сообщил, что ее дочь попала в ДТП и ему необходимы деньги для проведения операции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«В Подольское управления полиции поступило сообщение от женщины о том, что неизвестный на улице Ростовской ввел ее в заблуждение и завладел денежными средствами в размере 5 тысяч долларов США. Оперативный дежурный для выяснения обстоятельств происшествия на место направил следственно-оперативную группу территориального подразделения», — говорится в сообщении полиции.

По прибытию по указанному адресу полицейские узнали, что к заявительнице позвонил мужчина, который представился врачом и сообщил, что ее дочь сейчас находится в больнице и нуждается в срочной операции, поскольку попала в ДТП. Женщина, не колеблясь, отдала злоумышленнику деньги, и уже потом узнала, что стала жертвой афериста.

Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и впоследствии установили личность злоумышленника. Им оказался 32-летний уроженец Луганской области, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство. Фигуранту было сообщено о подозрении, и суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

В тему: В мае 2020 года в Киеве накрыли мошенников, которые продавали «защиту» от коронавируса.

В июне сообщалось, что аферисты придумали новые схемы обмана пожилых украинцев.

Тэги: Киев, общество, мошенничество, мошенник, обман, новости Украины

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