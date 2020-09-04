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Названы продукты, способные замедлить наше старение

Агата Кловская
04.09.20 20:03
1028
Названы продукты, способные замедлить наше старение

Главное: Названы продукты, которые ускоряют старение и, наоборот, замедляют его. Советы дала диетолог.

Детали: Российский диетолог Елена Соломатина составила список продуктов, которые ускоряют старение организма, а также, наоборот, замедляют его. Ее цитируют местные СМИ.

Она говорит, что «регулярное употребление ультраобработанной пищи, включая жареное мясо и фаст-фуд, вызывает преждевременное старение клеток».

По ее словам, «продукты питания, которые были термически обработаны в масле, образуют канцерогены, которые разрушают коллаген – белок, составляющий основу соединительной ткани».

Эксперт предостерегает: «Когда человек злоупотребляет вредной пищей, в коллагене начинают образовываться шипки, кожа становится дряблой и вскоре покрывается морщинами».

В то же время, говорит она, «чтобы предотвратить возрастные изменения, диетолог советует отказаться от вредной пищи, а также разбавлять свой рацион продуктами, содержащими коллаген».

Диетолог поведала: «В моркови, помидорах, шпинате, жирных сортах рыбы очень много этого жизненно важного белка, поэтому если нет никаких противопоказаний, то их прием обязателен».

Она добавила: «Омоложению и восстановлению организма также способствуют оливковое масло, виноград, орехи, имбирь, свеклу, сельдерей и авокадо».

В тему: 29 августа 2020 года мы писали, что названы продукты, понижающие наш иммунитет.

Тэги: здоровье, мир, продукты питания, авокадо, диетолог

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