Сотни домов в четырех районах Киева остались без света. Названа причина

Главное: В Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Подольском районах Киева без света остались сотни домов. На подстанции аварийно отключился трансформатор.

Детали: В Киеве произошла авария на подстанции «Приорская», в результате обесточены сотни домов. Без света остаются дома в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Подольском районах. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, на подстанции аварийно отключился трансформатор. В связи с этим возможно отсутствие света и низкое давление в водопроводе.

«Без электроснабжения оказались около 650 жилых и 800 частных домов на Виноградаре. В зоне отключения дома в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Подольском районах», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что после восстановления подачи электроэнергии работники водного хозяйства наладят работу насосного оборудования, чтобы обеспечить нужное давление в водопроводной сети.

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