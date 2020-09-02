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Ученые назвали самую главную причину диабета

Агата Кловская
02.09.20 13:06
1692
Ученые назвали самую главную причину диабета

Главное: Ученые озвучили главную причину диабета. Речь идет о лишнем весе.

Детали: Исследователи из Кембриджского университета в Великобритании и университета Милана в Италии назвали главную причину развития диабета. Их цитирует издание EurekAlert!.

Стало известно, что ученые провели анализ данных почти 446 тысяч людей из британского биобанка. Их средний возраст составил 57,2 года.

В публикации говорится: «Риск развития диабета второго типа оценили на основе 6,9 миллиона генов, а также индекса массы тела, а участников исследования разделили на пять групп в зависимости от генетической предрасположенности и на пять групп в зависимости от риска, определяемого массой тела».

В статье пишут: «За людьми наблюдали до достижения среднего возраста 65,2 года. За это время у 31 298 человек развился диабет второго типа. При этом у участников группы с самым высоким ИМТ риск диабета был в 11 раз выше, чем у участников группы с самым низким индексом».

Исследователи поясняют: «Такое соотношение сохранялось вне зависимости от уровня генетического риска, поэтому масса тела оказалась более сильным фактором развития диабета, чем генетическая предрасположенность».

Они резюмируют: «Большинство случаев диабета можно избежать, если удерживать ИМТ ниже порогового значения, вызывающего аномальный уровень сахара в крови. Для этого нужно регулярно оценивать соотношение массы тела и роста и уровень сахара в крови».

Отмечается, что «возможно обратить вспять диабет, сбросив вес на ранних стадиях до того, как произойдет необратимое повреждение, отмечается в исследовании».

В тему: 1 сентября 2020 года мы писали, что хирург озвучил самую главную причину онкологии.

Тэги: ученые, здоровье, мир, диабет

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