Очередной нардеп от «Батькивщины» заразился коронавирусом

Главное: Нардеп от «Батькивщины» Иван Крулько заразился коронавирусом. На прошлой неделе он был на заседании парламента.

Детали: Народный депутат Украины от «Батькивщины» Иван Крулько вслед за лидером фракции Юлией Тимошенко заболел Covid-19. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что результаты теста на коронавирус депутат получил в понедельник, 31 августа. На данный момент он находится на самоизоляции.

Примечательно, что 1 сентября Крулько отсутствовал на первом пленарном заседании Рады четвертой сессии. При этом еще неделю назад, во вторник, 25 августа, нардеп присутствовал в парламенте.

В тему: Народного депутата, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко 25 августа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

О болезни Юлии Тимошенко стало известно накануне Дня независимости, 23 августа.

Всего же коронавирусной болезнью COVID-19 заболели более двух десятков народных депутатов и 7 работников аппарата ВРУ.