Очередной нардеп от «Батькивщины» заразился коронавирусом

Главное: Нардеп от «Батькивщины» Иван Крулько заразился коронавирусом. На прошлой неделе он был на заседании парламента.
Детали: Народный депутат Украины от «Батькивщины» Иван Крулько вслед за лидером фракции Юлией Тимошенко заболел Covid-19. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник.
Сообщается, что результаты теста на коронавирус депутат получил в понедельник, 31 августа. На данный момент он находится на самоизоляции.
Примечательно, что 1 сентября Крулько отсутствовал на первом пленарном заседании Рады четвертой сессии. При этом еще неделю назад, во вторник, 25 августа, нардеп присутствовал в парламенте.
В тему: Народного депутата, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко 25 августа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
О болезни Юлии Тимошенко стало известно накануне Дня независимости, 23 августа.
Всего же коронавирусной болезнью COVID-19 заболели более двух десятков народных депутатов и 7 работников аппарата ВРУ.