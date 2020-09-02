Тренер ближайшего соперника сборной Украины по футболу подхватил коронавирус

Главное: У тренера вратарей сборной Швейцарии по футболу выявили коронавирус. Швейцария — первый соперник сборной Украины в Лиге наций.

Детали: Тренер вратарей сборной Швейцарии по футболу Патрик Фолетти получил положительный результат теста на коронавирус. Все остальные члены штаба здоровы, сообщает официальный сайт Швейцарской футбольной ассоциации.

Он узнал о результате своего теста перед прибытием в расположение сборной, поэтому он ни с кем из нее не контактировал. При этом у тренера нет никаких симптомов заболевания, он находится на самоизоляции.

Швейцарцы уже проконсультировались с врачами, для сборной нет никаких дополнительных ограничений.

Отметим, что сборная Швейцарии — первый соперник сборной Украины в Лиге наций. Команда без Фолетти вылетела во Львов, где уже завтра, 3 сентября, сыграет с нашей командой. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

В тему: Сборная Украина пробилась в Лигу А Лиги наций, где попала в 4-ю группу со сборными Германии, Испании и Швейцарии. Для того, чтобы не вылететь в Лигу В, необходимо не занять в квартете последнее место.

Также известен календарь игр.