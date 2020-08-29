Названы продукты, понижающие наш иммунитет

Главное: Названы продукты, которые понижают наш иммунитет. Среди них – сахар.

Детали: Российский диетолог Ирина Лизун назвала продукты, которые понижают иммунитет человека. Ее цитируют местные СМИ.

По ее словам, сильнее всего по нашему иммунитету бьют сахар и трансжиры.

Она рассказала: «Избыточное потребление сахара способно изменять микрофлору, а микрофлора связывает иммунные реакции организма».

Также медик говорит: «Трансжиры появляются, например, когда пережаривают блюда на масле несколько раз, когда из растительных масел делают что-то похожее на животные масла. Например, маргарин похож на сливочное масло. Трансжиров много в полуфабрикатах, они негативно влияют на иммунную функцию».

По ее словам, очень плохо влияют на иммунную систему человека «так называемые Е-шки, усилители вкуса, ароматизаторы, красители».

Врач поясняет: «Содержание, например, красителя в продукте питания не принесет негатива, однако если человек постоянно ест что-то с красителями, ароматизаторами, суммарное воздействие может сказываться негативно».

Специалист предупреждает: «Для нашего иммунитета опасен однообразный рацион с высоким содержанием жиров и углеводов. Например, еда с пустыми калориями. Когда мы едим обычные природные продукты, едим разнообразно, то волей неволей получаем весь спектр витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, веществ, которые нужны нашей иммунной системе».

Также она говорит: «Если у человека в рационе изо дня в день только картошка, макароны, свинина и огурцы – автоматом назревает дефицит витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. То же самое, если человек питается фастфудом. Любой дефицит будет критичен для иммунитета».

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