В УПЦ рассказали о том, как правильно встретить праздник Успения Богородицы

Главное: Самое важное, что необходимо сделать в праздник Успения Пресвятой Богородицы — посетить храм и причаститься. Об этом рассказал священник УПЦ.

Детали: Праздник Успения Богородицы — это не торжество по случаю смерти, это праздник Ее вознесения к небесам — души и тела.



Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал протоиерей Сергей Фоменко в интервью на сайте Горловской и Славянской епархии.



«Божия Матерь погрузилась в сон, и апостолы видели, что Господь Пресветлую душу Её забрал. Через некоторое время пришёл апостол Фома со словами: „Не верю, покажите, где Божья Матерь“. Отворили гроб, а Её там нет! Вскоре после этого боговдохновенные апостолы увидели Царицу Богородицу, спускавшуюся с неба со светозарными Ангелами», — рассказал отец Сергий.

Протоиерей Сергей Фоменко призывает православных украинцев встречать день Успения Пресвятой Богородицы по церковному уставу.

«Прийти в храм на службу, заранее подготовившись к Причастию. Ведь Причащение Святых Христовых Таин — это зримое, реальное участие в трапезе Господней», — говорит протоиерей УПЦ.

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