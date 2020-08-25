Братья Кличко попали в топ самых крутых панчеров в истории

Главное: Знаменитые украинские боксеры братья Виталий и Владимир Кличко вошли в десятку лучших панчеров в истории, по версии Всемирного боксерского совета (WBC). При этом они опередили таких легендарных спортсменов как Джо Фрейзер и Леннокс Льюис.

Детали: Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал список самых мощных панчеров последних 50 лет, чаще всего выигрывавших свои поединки досрочно. Как сообщает LB.ua, речь идет не о лучших боксерах, а лишь о тех, кто отличился сильной нокаутирующей мощью.

В список вошли знаменитые украинские боксеры братья Кличко. Причем Виталий уступил место лишь Деонтею Уайлдеру, а Леннокс Льюис, после боя с которым он завершил боксерскую карьеру, оказался лишь девятым.

Полностью этот топ выглядит так:

1. Деонтей Уайлдер

2. Виталий Кличко

3. Майк Тайсон

4. Энтони Джошуа

5. Джордж Форман

6. Владимир Кличко

7. Херби Хайд

8. Джо Фрейзер

9. Леннокс Льюис

10. Риддик Боу

В тему: В апреле 2020 года братья Кличко вошли в топ лучших боксеров современности по версии портала CBS Sports. Они оказались в одном списке с такими легендами бокса, как Мохаммед Али, Джордж Форман, Майк Тайсон.