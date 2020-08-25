Братья Кличко попали в топ самых крутых панчеров в истории

Главное: Знаменитые украинские боксеры братья Виталий и Владимир Кличко вошли в десятку лучших панчеров в истории, по версии Всемирного боксерского совета (WBC). При этом они опередили таких легендарных спортсменов как Джо Фрейзер и Леннокс Льюис.
Детали: Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал список самых мощных панчеров последних 50 лет, чаще всего выигрывавших свои поединки досрочно. Как сообщает LB.ua, речь идет не о лучших боксерах, а лишь о тех, кто отличился сильной нокаутирующей мощью.
В список вошли знаменитые украинские боксеры братья Кличко. Причем Виталий уступил место лишь Деонтею Уайлдеру, а Леннокс Льюис, после боя с которым он завершил боксерскую карьеру, оказался лишь девятым.
Полностью этот топ выглядит так:
1. Деонтей Уайлдер
2. Виталий Кличко
3. Майк Тайсон
4. Энтони Джошуа
5. Джордж Форман
6. Владимир Кличко
7. Херби Хайд
8. Джо Фрейзер
9. Леннокс Льюис
10. Риддик Боу
В тему: В апреле 2020 года братья Кличко вошли в топ лучших боксеров современности по версии портала CBS Sports. Они оказались в одном списке с такими легендами бокса, как Мохаммед Али, Джордж Форман, Майк Тайсон.