Омские врачи рассказали, что на самом деле произошло с Алексеем Навальным

Главное: Омские медики утверждают, что основным диагнозом оппозиционера Алексея Навального является нарушение углеводного баланса, что вызвало резкое понижение сахара в крови. По данным Ксении Собчак, речь идет о сахарном диабете.

Детали: Медики не нашли следов яда в организме российского оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заместителя главного врача омской больницы скорой помощи Анатолия Калиниченко, таковы результаты анализов крови и мочи. «В настоящее время диагноз» отравление «остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление», — заявил он.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Омской области со ссылкой на главврача омской больницы скорой помощи № 1 Александра Мураховского, основной диагноз Навального — «нарушение обмена веществ». В частности, речь идет о нарушении углеводного баланса, что вызвало резкое понижение сахара в крови.

По словам Мураховского, состояние Навального оценивается как нестабильно тяжелое. Он объяснил отказ в транспортировке тем, что нельзя рисковать жизнью пациента, так как его состояние может измениться при взлете или посадке самолета.

Говоря о химическом веществе, обнаруженном на коже и одежде Навального, врач объяснил, что это обычный промышленный химикат, который входит в состав пластикового стаканчика. Он был обнаружен на теле Навального и на его вещах, а не в крови.

Как сообщает пресс-служба омской полиции, речь идет о 2-этилгексил дифенил фосфате.

В то же время личный врач Навального Анастасия Васильева заявила, что сказанное главврачом относится к состоянию пациента, а не к его состоянию.

Между тем, российская ведущая и политик Ксения Собчак рассказала на своем канале в Telegram со ссылкой на дочь одного из врачей больницы, принимавшего участие в консилиуме, на котором обсуждалось состояние оппозиционера, у Навального предварительно диагностирован сахарный диабет.

При этом собеседница телеведущей подчеркнула, что оппозиционер не находится в коме, как ранее сообщали СМИ, однако сознание у него спутанное, и он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, женщина отметила, что врачи по результатам проведения МРТ головного мозга и обследования сердца не выявили у Навального каких-либо нарушений в этих областях.

В тему: 20 августа 2020 года известный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу Омска после экстренной посадки самолета, на котором ему стало плохо. Вскоре после госпитализации он впал в кому с подозрением на отравление неустановленным галлюциногеном.

При этом врачи не уверены, что он был отравлен. По некоторым данным, накануне он употреблял алкоголь и мог принимать медикаменты. Личный врач и сторонники политика эту информацию опровергают.