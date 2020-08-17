В Японии зафиксирована рекордная в истории страны жара

Главное: В Японии зафиксирована рекордно высокая температура. В городе Хамамацу воздух прогрелся до плюс 41,1 градуса.

Детали: В японском городе Хамамацу с населением в 800 тысяч человек была зафиксирована рекордная в истории страны жара. Как сообщают местные синоптики, накануне днем в центре, где много машин и плотная застройка, воздух прогрелся до плюс 41,1 градуса.

Отмечается, что такая же температура была отмечена лишь раз: 23 июля 2018 года в городе Кумагая.

Эксперты не исключают, что в ближайшее время будет зафиксирована еще большая температура.

Сотни людей уже обратились к врачам с тепловыми ударами.

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