Telegram запустил для своих пользователей полезную функцию

Главное: В Telegram появилась видеосвязь. Пока она доступна для пользователей смартфонов на базе ОС Android.

Детали: Мессенджер Telegram запускает обещанную ранее функцию видеосвязи для своих пользователей. Отмечается, что пока она доступна для людей со смартфонами на базе ОС Android.

У Павла Дурова сообщают: «Telegram исполняется семь лет. В 2013 году мы запустили небольшое приложение для безопасного обмена сообщениями, которое с тех пор выросло в платформу с более чем 400 миллионами активных пользователей. Сегодня мы рады представить нововведение, о котором пользователи нередко нас просили – быстрые и безопасные видеозвонки».

В Telegram отмечают также: «Мы вынуждены принести извинения пользователям iOS: сегодня нам пришлось запустить видеозвонки только на устройствах Android. Дело в том, что модераторы Apple не справились со своевременной проверкой новой версии приложения, хотя мы отправили ее в App Store на несколько дней раньше, чем в Google Play».

Там добавили: «К сожалению, пользователям iOS придётся вместе с нами дожидаться, пока Apple проверит обновление».

Кроме этого, разработчики обещают, что «для защиты данных в видеозвонках используется оконечное шифрование».

Отмечается, что планируется дополнить видеозвонки новыми функциями, а в ближайшие месяцы хотят также запустить групповые видеозвонки.

В Telegram резюмируют: «Чтобы начать видеозвонок, нажмите на кнопку со значком камеры в профиле пользователя. Вы можете переключаться между голосовым звонком и видеозвонком прямо во время разговора, а также переписываться в чатах, не завершая звонка: его можно свернуть в небольшое окно в углу экрана».

Кроме этого, сообщается, что мессенджер расширил набор анимированных эмодзи.

В тему: 11 августа 2020 года мы писали, что Павел Дуров тоже решил поучаствовать в белорусских протестах.

27 июля 2020 года сообщалось, что Telegram приготовил для своих пользователей полезную новинку.