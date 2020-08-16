Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Одессе из автомобиля украли сумку c огромной суммой денег

Александр Панько
16.08.20 14:42
1851
В Одессе из автомобиля украли сумку c огромной суммой денег

Главное: В Одессе неизвестный вскрыл автомобиль местного жителя. Из машины он украл сумку с крупной суммой денег, а также документы автовладельца.

Детали: В Одессе в Киевском районе города неизвестный похитил из автомобиля сумку, в которой было сто тысяч долларов и документы ее владельца. Об этом сообщает издание «Факты» со ссылкой на правоохранительные органы.

Там уточняют, что авто марки Toyota принадлежит 58-летнему местному жителю. Вместе с деньгами злоумышленник украл документы на автомашину и водительское удостоверение ее владельца.

Полиция разыскивает преступники и свидетелей происшествия. Начато уголовное производство по статье «Кража» УК Украины.

В тему: 18 декабря 2018 года в столичном ресторане «Компот» двое неизвестных кавказской наружности украли сумку, в которой находилось 160 тысяч долларов.

Тэги: автомобиль, общество, Одесса, кража, происшествие, новости Украины

Комментарии

Статьи

16.08.20 09:02

Украину опять продают европеоидам. За недорого

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
15.08.20 07:58

Роман Яремчук: наш лучший нападающий

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Почему в Украине новые рекорды по коронавирусу и приведет ли это к ужесточению карантина
14.08.20 14:12

Почему в Украине новые рекорды по коронавирусу и приведет ли это к ужесточению карантина

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Американские военные всерьез занялись поисками НЛО

Американские военные всерьез занялись поисками НЛО
15.08.20 00:08
7020
Последние новости
16.08.20 14:42

В Одессе из автомобиля украли сумку c огромной суммой денег
16.08.20 13:01

В Нидерландах строят дом, в котором можно будет спрятаться от 5G
16.08.20 12:26

На Николаевщине 3-летняя девочка случайно сожгла машину и чуть сама не сгорела в ней
16.08.20 09:43

Американский ученый рассказал о скором появлении «дизайнерских детей»
16.08.20 02:00

Император Японии сделал важное заявление
16.08.20 00:01

Киевлян предупредили о возвращении грозовых дождей: прогноз синоптиков
15.08.20 14:10

На популярном украинском курорте туристов кроме горы медуз достает еще одна напасть
Фото и Видео
На Николаевщине 3-летняя девочка случайно сожгла машину и чуть сама не сгорела в ней
На Николаевщине 3-летняя девочка случайно сожгла машину и чуть сама не сгорела в ней
На Николаевщине 3-летняя девочка случайно сожгла машину и чуть сама не сгорела в ней
На Николаевщине 3-летняя девочка случайно сожгла машину и чуть сама не сгорела в ней
На популярном украинском курорте туристов кроме горы медуз достает еще одна напасть
На популярном украинском курорте туристов кроме горы медуз достает еще одна напасть
Что делают с буйными пассажирами самолетов в Индонезии? Появилось жесткое видео
Что делают с буйными пассажирами самолетов в Индонезии? Появилось жесткое видео
На Николаевщине 3-летняя девочка играла со спичками и едва не сгорела заживо
На Николаевщине 3-летняя девочка играла со спичками и едва не сгорела заживо
В Киеве ужесточают карантинные ограничения
В Киеве ужесточают карантинные ограничения
Байден объяснил, почему все должны носить маски
Байден объяснил, почему все должны носить маски
В Киеве Mazda неудачно «припарковалась» в кофейне
В Киеве Mazda неудачно «припарковалась» в кофейне
В Киеве вор-рецидивист зарезал парня, который заступился за девушку
В Киеве вор-рецидивист зарезал парня, который заступился за девушку
15-летний сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню
15-летний сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню
Беларусы бастуют и требуют от СМИ правды
Беларусы бастуют и требуют от СМИ правды
fraza.com
Новости блогосферы
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.