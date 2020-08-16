В Одессе из автомобиля украли сумку c огромной суммой денег

Главное: В Одессе неизвестный вскрыл автомобиль местного жителя. Из машины он украл сумку с крупной суммой денег, а также документы автовладельца.

Детали: В Одессе в Киевском районе города неизвестный похитил из автомобиля сумку, в которой было сто тысяч долларов и документы ее владельца. Об этом сообщает издание «Факты» со ссылкой на правоохранительные органы.

Там уточняют, что авто марки Toyota принадлежит 58-летнему местному жителю. Вместе с деньгами злоумышленник украл документы на автомашину и водительское удостоверение ее владельца.

Полиция разыскивает преступники и свидетелей происшествия. Начато уголовное производство по статье «Кража» УК Украины.

В тему: 18 декабря 2018 года в столичном ресторане «Компот» двое неизвестных кавказской наружности украли сумку, в которой находилось 160 тысяч долларов.