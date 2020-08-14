Стало известно, можно ли заразиться коронавирусом через продукты питания

Главное: Коронавирусной болезнью нельзя заразиться через продукты питания. Об этом говорят в ВОЗ.

Детали: Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан объяснил, можно ли заразиться коронавирусом через еду. Специалист привел аргументы медиков.

Он заверил: «Нет свидетельств того, что продуктовая цепочка участвует в передаче коронавируса. Но зараза может находиться на упаковке, как это произошло с пачками куриных крыльев, импортированных из Бразилии в Китай».

Чиновник добавил: «Да, коронавирус может оставаться на поверхностях какое-то время, но если он находится в еде, то он может быть уничтожен, как и другие вирусы, при готовке».

В тему: 12 августа 2020 года мы писали, что американский профессор озвучила простой и эффективный способ избавиться от коронавируса.