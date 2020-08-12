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Главные новости за 12 августа 2020 года

Автор: «Фраза»
12.08.20 19:00
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Главные новости за 12 августа 2020 года

- В киевском ресторане чиновник одной из хлебных баз Госрезерва задержан на взятке в 8 миллионов гривен. В этой структуре не так давно мыши съели 2700 вагонов зерна.

- Известный промоутер Боб Арум считает, что бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри будет не интересен публике. Поэтому команды намерены сосредоточиться на организации поединка Фьюри с Энтони Джошуа.

- На Прикарпатье увеличилось количество случаев, когда змеи кусают людей. По словам специалистов, связано это с недавними паводками.

- Астероид 2011 ES4 летит к нашей планете. Он максимально приблизится к Земле вечером 1 сентября.

- Пандемия коронавируса будет продолжаться еще 2,5 года. Об этом заявил Билл Гейтс.

- Назван самый действенный способ борьбы с коронавирусом в помещениях. Это проветривание.

Тэги: общество, здоровье, мир, астероид, Билл Гейтс, новости Украины, коронавирус

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