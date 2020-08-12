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Промоутер Ломаченко не оставил Усику ни единого шанса на бой с Фьюри

Автор: «Фраза»
12.08.20 16:49
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Промоутер Ломаченко не оставил Усику ни единого шанса на бой с Фьюри

Главное: Известный промоутер Боб Арум считает, что бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри будет не интересен публике. Поэтому команды намерены сосредоточиться на организации поединка Фьюри с Энтони Джошуа.

Детали: Глава Top Rank и знаменитый в мире бокса организатор боев Боб Арум выступил против боя украинского тяжеловеса Александра Усика против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе, британца Тайсона Фьюри. Как сообщает LB.ua, по его убеждению, людям это не интересно.

«Наша цель — провести бой с Уайлдером. Затем, если Фьюри победит, провести поединок с Джошуа плюс реванш. Это то, на чем мы будем настаивать», — заявил он, добавив, что «если Джошуа будет успешен в бою против Пулева, а Фьюри — против Уайлдера, то обе команды захотят поединка Энтони с Тайсоном».

«Им не интересны обязательные претенденты: будь то Усик с WBO или Уайт с WBC. Людям не интересно это все, они будут разочарованы», — убежден Арум.

По его словам, «все хотят увидеть бой Джошуа — Фьюри за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе», поэтому «давление со стороны фанатов бокса, давление со всех сторон будет слишком большим».

Отметим, что Боб Арум также является промоутером чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в легком весе, украинца Василия Ломаченко.

В тему: В начале 2020 года бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри очень резко отреагировал на решение WBO назначить украинца Александра Усика обязательным претендентом на чемпионский пояс. «Возможно, мне было бы что сказать, если бы вы не подвинули меня с первого места в рейтинге WBO и не поставили туда какого-то бомжа из крузервейта, который провел только один бой в супертяжелом весе», — заявил он, имея ввиду Александра Усика.

Перед этим он не советовал украинцу переходить в тяжелый вес. «Усик хорош для своих габаритов, но он мелковат для здоровяков-тяжеловесов вроде меня, Деонтея Уайлдера или Энтони Джошуа». «Каждый из нас его просто завалит», — заявил британец в ноябре 2018 года, узнав о желании чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в первом тяжелом весе сменить категорию.

Напомним: В конце ноября 2015 года Владимир Кличко проиграл в бою с Тайсоном Фьюри в Дюссельдорфе по очкам.

Матч-реванш должен был состояться 9 июля 2016 года, но был перенесен из-за травмы Фьюри.

Впоследствии британца уличили в употреблении допинга, после чего он неоднократно заявлял о завершении карьеры и сам же опровергал свои слова.

Тэги: бокс, спорт, бой, поединок, Александр Усик, Энтони Джошуа, Боб Арум

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