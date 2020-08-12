Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Кабмин упростил критерии определения зон карантина в Украине

Агата Кловская
12.08.20 15:38
91
Кабмин упростил критерии определения зон карантина в Украине

Главное: Правительство Украины изменило критерии для определения карантинных зон в стране. Вместо четырех показателей теперь будут учитываться три.

Детали: Кабинет министров Украины по просьбе Министерства здравоохранения упростил критерии определения карантинных зон для регионов, объединив два показателя в один. Как сообщает «Украинская правда», соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 августа.

«Раньше уровень угрозы мы определяли по 4 показателям. Мы объединили 2 показателя — и сейчас будем определять по трем: заполненность коек, уровень тестирования и третий показатель, который мы ввели вместо двух, — это уровень новых больных на 100 тысяч населения — то есть за 14 дней новые случаи на 100 тысяч населения. Это будет более понятно для наших граждан», — объяснил в ходе заседания министр здравоохранения Максим Степанов, добавив, что для того, чтобы регион жил в режиме «зеленой зоны», среднее количество ПЦР- и ИФА-тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч населения за 7 дней.

Таким образом, показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней не должен превышать 40 случаев на 100 тысяч населения. При этом если уровень загруженности коек по региону составляет 50 и более процентов 5 дней подряд, то на территории всего региона устанавливается «оранжевый уровень» эпидемиологической опасности, если более 70% — то «красный уровень» на территории всей области.

По словам Степанова, комиссия ТЭБ и ЧС будет принимать решение об установлении уровня эпидемиологической опасности каждые 7 дней. А решение относительно ослабления «красного», «оранжевого» и «желтого» уровней может быть пересмотрено не ранее, чем через 14 дней, потому что именно столько длится инкубационный период коронавируса.

В тему: 3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Это вызвало резкое недовольство в «красных» регионах.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Министерство здравоохранения Украины, здоровье, эпидемия, карантин, зона, Максим Степанов, новости Украины, коронавирус, зональный карантин

Комментарии

Статьи

12.08.20 09:14

Продажные соросята VS коррумпированная Счетная палата

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
12.08.20 08:00

Сборная Украины: Шевченко пригласил 14 динамовцев. Как же это... плохо!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Очередная индексация пенсий в Украине: кому ждать доплат?
11.08.20 16:00

Очередная индексация пенсий в Украине: кому ждать доплат?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник

В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
12.08.20 14:50
304
Последние новости
12.08.20 15:38

Кабмин упростил критерии определения зон карантина в Украине
12.08.20 15:32

Предстоятель УПЦ поблагодарил участников и организаторов фестиваля «Божьи дети»
12.08.20 15:12

К Земле на бешеной скорости летит гигантский астероид: названа дата «сближения»
12.08.20 14:50

В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
12.08.20 14:48

Пропутинский оппозиционер создал в Украине «Фронт национального спасения Беларуси»
12.08.20 14:17

Немцы придумали гениальный метод «блокировать» коронавирус
12.08.20 14:07

Киевлянам придется потерпеть пять дней ради искусства и Ван Дамма
Фото и Видео
В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
В киевском метро появился крайне необычный поезд
В киевском метро появился крайне необычный поезд
На Прикарпатье змеи все чаще бросаются на людей
На Прикарпатье змеи все чаще бросаются на людей
В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось сразу два колеса
В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось сразу два колеса
Байден выбрал себе в вице-президенты чернокожую женщину. Трамп ее уже раскритиковал
Байден выбрал себе в вице-президенты чернокожую женщину. Трамп ее уже раскритиковал
Появилось видео двуглавой ядовитой змеи, которую поймали в Индии
Появилось видео двуглавой ядовитой змеи, которую поймали в Индии
Сладкое ДТП: на Николаевщине парень угнал фуру, груженную медом, и не справился с управлением
Сладкое ДТП: на Николаевщине парень угнал фуру, груженную медом, и не справился с управлением
В Днепре грузовик протаранил маршрутку – пострадали люди
В Днепре грузовик протаранил маршрутку – пострадали люди
В Минздраве рассказали, когда Украину накроет вторая волна коронавируса
В Минздраве рассказали, когда Украину накроет вторая волна коронавируса
Пьяный водитель на люксовом авто снес цветочные клумбы в самом центре Киева
Пьяный водитель на люксовом авто снес цветочные клумбы в самом центре Киева
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.