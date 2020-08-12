Кабмин упростил критерии определения зон карантина в Украине

Главное: Правительство Украины изменило критерии для определения карантинных зон в стране. Вместо четырех показателей теперь будут учитываться три.

Детали: Кабинет министров Украины по просьбе Министерства здравоохранения упростил критерии определения карантинных зон для регионов, объединив два показателя в один. Как сообщает «Украинская правда», соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 августа.

«Раньше уровень угрозы мы определяли по 4 показателям. Мы объединили 2 показателя — и сейчас будем определять по трем: заполненность коек, уровень тестирования и третий показатель, который мы ввели вместо двух, — это уровень новых больных на 100 тысяч населения — то есть за 14 дней новые случаи на 100 тысяч населения. Это будет более понятно для наших граждан», — объяснил в ходе заседания министр здравоохранения Максим Степанов, добавив, что для того, чтобы регион жил в режиме «зеленой зоны», среднее количество ПЦР- и ИФА-тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч населения за 7 дней.

Таким образом, показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней не должен превышать 40 случаев на 100 тысяч населения. При этом если уровень загруженности коек по региону составляет 50 и более процентов 5 дней подряд, то на территории всего региона устанавливается «оранжевый уровень» эпидемиологической опасности, если более 70% — то «красный уровень» на территории всей области.

По словам Степанова, комиссия ТЭБ и ЧС будет принимать решение об установлении уровня эпидемиологической опасности каждые 7 дней. А решение относительно ослабления «красного», «оранжевого» и «желтого» уровней может быть пересмотрено не ранее, чем через 14 дней, потому что именно столько длится инкубационный период коронавируса.

В тему: 3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Это вызвало резкое недовольство в «красных» регионах.