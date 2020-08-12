Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Пропутинский оппозиционер создал в Украине «Фронт национального спасения Беларуси»

Автор: «Фраза»
12.08.20 14:48
241
Пропутинский оппозиционер создал в Украине «Фронт национального спасения Беларуси»

Главное: Оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения». При этом на данный момент он находится в Киеве и обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «не подставлять плечо» Лукашенко. А также раскритиковал «неадекватное» задержание под Минском 33 боевиков из ЧВК «Вагнера» «по надуманным обвинениям».

Детали: Несостоявшийся кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения Республики Беларусь». Целями организации на своем канале в Telegram он назвал мобилизацию белорусов на борьбу против нарушения Конституции и насильственного захвата государственной власти Александром Лукашенко, сохранение национального суверенитета, защиту демократического выбора народа.

Скриншот сообщения Валерия Цепкало в Telegram о создании Национального фронта спасения Беларуси

Между тем, в своем обращении на канале в YouTube Цепкало рассказал, что был вынужден покинуть Беларусь, после чего он объехал Россию, Украину и Польшу, и обнаружил, что многие представители диаспоры выражают заинтересованность в создании подобной организации.

На данный момент Цепкало находится в Украине. Дальше планирует посетить Литву и Латвию.

«Фронт национального спасения» должен требовать освобождения политических и экономических заключенных, проведения честных и прозрачных выборов. «Мы не считаем больше режим Лукашенко легитимным. Мы считаем, что победила Светлана Тихановская. Вы прекрасно это все понимаете», — заключил Цепкало.

Валерий Цепкало — белорусский государственный деятель, дипломат, управленец и предприниматель. Один из создателей и первый директор белорусского Парка высоких технологий. Член Стратегического совета Глобального альянса за информационно-коммуникационные технологии и развитие Организации Объединённых Наций и правительственный эксперт Генерального секретаря ООН в области коммуникационных и информационных технологий и информационной безопасности

В тему: На президентских выборах 2020 года Центризбирком отказался регистрировать Валерия Цепкало в качестве кандидата в связи с тем, что из 160 тысяч сданных за него подписных листов были признаны действительными лишь 75 тысяч. После того как МВД начало в отношении него проверку, политик с детьми покинул страну.

Позже стало известно, что он перебрался в Киев, а его жена уехала в Москву.

В августе он написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «не подставлять плечо Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику». При этом он раскритиковал «неадекватное» задержание под Минском 33 боевиков из ЧВК «Вагнера» «по надуманным обвинениям».

Тэги: Киев, Украина, Александр Лукашенко, протест, мир, оппозиция, фронт, Беларусь, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало

Комментарии

Статьи

12.08.20 09:14

Продажные соросята VS коррумпированная Счетная палата

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
12.08.20 08:00

Сборная Украины: Шевченко пригласил 14 динамовцев. Как же это... плохо!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Очередная индексация пенсий в Украине: кому ждать доплат?
11.08.20 16:00

Очередная индексация пенсий в Украине: кому ждать доплат?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник

В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
12.08.20 14:50
304
Последние новости
12.08.20 15:38

Кабмин упростил критерии определения зон карантина в Украине
12.08.20 15:32

Предстоятель УПЦ поблагодарил участников и организаторов фестиваля «Божьи дети»
12.08.20 15:12

К Земле на бешеной скорости летит гигантский астероид: названа дата «сближения»
12.08.20 14:50

В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
12.08.20 14:48

Пропутинский оппозиционер создал в Украине «Фронт национального спасения Беларуси»
12.08.20 14:17

Немцы придумали гениальный метод «блокировать» коронавирус
12.08.20 14:07

Киевлянам придется потерпеть пять дней ради искусства и Ван Дамма
Фото и Видео
В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
В киевском метро появился крайне необычный поезд
В киевском метро появился крайне необычный поезд
На Прикарпатье змеи все чаще бросаются на людей
На Прикарпатье змеи все чаще бросаются на людей
В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось сразу два колеса
В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось сразу два колеса
Байден выбрал себе в вице-президенты чернокожую женщину. Трамп ее уже раскритиковал
Байден выбрал себе в вице-президенты чернокожую женщину. Трамп ее уже раскритиковал
Появилось видео двуглавой ядовитой змеи, которую поймали в Индии
Появилось видео двуглавой ядовитой змеи, которую поймали в Индии
Сладкое ДТП: на Николаевщине парень угнал фуру, груженную медом, и не справился с управлением
Сладкое ДТП: на Николаевщине парень угнал фуру, груженную медом, и не справился с управлением
В Днепре грузовик протаранил маршрутку – пострадали люди
В Днепре грузовик протаранил маршрутку – пострадали люди
В Минздраве рассказали, когда Украину накроет вторая волна коронавируса
В Минздраве рассказали, когда Украину накроет вторая волна коронавируса
Пьяный водитель на люксовом авто снес цветочные клумбы в самом центре Киева
Пьяный водитель на люксовом авто снес цветочные клумбы в самом центре Киева
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.