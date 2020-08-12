Пропутинский оппозиционер создал в Украине «Фронт национального спасения Беларуси»

Главное: Оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения». При этом на данный момент он находится в Киеве и обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «не подставлять плечо» Лукашенко. А также раскритиковал «неадекватное» задержание под Минском 33 боевиков из ЧВК «Вагнера» «по надуманным обвинениям».

Детали: Несостоявшийся кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения Республики Беларусь». Целями организации на своем канале в Telegram он назвал мобилизацию белорусов на борьбу против нарушения Конституции и насильственного захвата государственной власти Александром Лукашенко, сохранение национального суверенитета, защиту демократического выбора народа.

Между тем, в своем обращении на канале в YouTube Цепкало рассказал, что был вынужден покинуть Беларусь, после чего он объехал Россию, Украину и Польшу, и обнаружил, что многие представители диаспоры выражают заинтересованность в создании подобной организации.

На данный момент Цепкало находится в Украине. Дальше планирует посетить Литву и Латвию.

«Фронт национального спасения» должен требовать освобождения политических и экономических заключенных, проведения честных и прозрачных выборов. «Мы не считаем больше режим Лукашенко легитимным. Мы считаем, что победила Светлана Тихановская. Вы прекрасно это все понимаете», — заключил Цепкало.

Валерий Цепкало — белорусский государственный деятель, дипломат, управленец и предприниматель. Один из создателей и первый директор белорусского Парка высоких технологий. Член Стратегического совета Глобального альянса за информационно-коммуникационные технологии и развитие Организации Объединённых Наций и правительственный эксперт Генерального секретаря ООН в области коммуникационных и информационных технологий и информационной безопасности

В тему: На президентских выборах 2020 года Центризбирком отказался регистрировать Валерия Цепкало в качестве кандидата в связи с тем, что из 160 тысяч сданных за него подписных листов были признаны действительными лишь 75 тысяч. После того как МВД начало в отношении него проверку, политик с детьми покинул страну.

Позже стало известно, что он перебрался в Киев, а его жена уехала в Москву.

В августе он написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «не подставлять плечо Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику». При этом он раскритиковал «неадекватное» задержание под Минском 33 боевиков из ЧВК «Вагнера» «по надуманным обвинениям».