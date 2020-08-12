Киевлянам придется потерпеть пять дней ради искусства и Ван Дамма

Главное: В связи со съемками фильма с участием Жан-Клода Ван Дамма в Киеве на протяжении четырех дней будет перекрыто движение на ряде улиц в Шевченковском и Подольском районах.

Детали: До конца текущего месяца в Киеве будет ограничено движение на ряде улиц в связи со съемками художественного фильма «The Last Mercenary» с участием известного актера Жан-Клода Ван Дамма. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, уже сегодня на 9 часов были перекрыты улицы Сечевых Стрельцов и Гоголевская.

В дальнейшем ожидается ограничение движения:

— с 05:00 до 21:00 14 августа — на ул. Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Оленивской и от ул. Заводской до ул. Юрковской);

— с 05:00 до 18:00 17 августа — на ул. Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков). В тот же день с 14:00 до 21:30 будет перекрыта ул. Промышленная;

— с 05:00 до 14:00 18 августа — на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской;

— с 05:00 до 21:00 25 августа — на ул. Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкой до ул. Почайнинской).

В целом, как ожидается, съемки фильма продлятся до 26 сентября.

В тему: 31 июля 2020 года стало известно, что стриминговый видеосервис Netflix принял решение о съемках первого фильма в Украине. Предполагается, что это будет комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне. Львиная часть съемок фильма пройдет в Киеве. А также в Париже, так как по сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров — Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.