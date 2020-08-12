В результате столкновений в Беларуси задержаны 9 граждан Украины, один – избит

Главное: Во время акций протеста в Беларуси были задержаны 9 граждан Украины, и еще один — фотокорреспондента — избит.

Детали: Как сообщает «Суспильне» со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел, по состоянию на 9 часов 12 августа известно о задержании в городе Витебск 9 граждан Украины в связи с «административными правонарушениями». По результатам принятых посольством мероприятий, на следующий день указанные граждане Украины были освобождены из-под стражи.

Также МИД со ссылкой на информацию посольства Украины в Беларуси сообщает о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительными медицинскими повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи в тот же день он был выписан.

Информация о любых других инцидентах с гражданами Украины и Беларуси в настоящее время отсутствует. Отмечается, что посольство продолжает проверку и отслеживание ситуации, и в случае появления новых данных будет информировать дополнительно.

В тему: В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

По официальной информации МВД Беларуси, в ходе акций протеста, которые прошли в 33 городах страны, задержаны более 3 тыс. человек.

При этом, по мнению Лукашенко, за протестами стоят звонки из Польши, Великобритании и Чехии. Он также рассказал об «определенном наплыве „майданутых“» из Украины и России.

Вечером 10 августа стало известно о забастовке рабочих на металлургическом предприятии в Жлобино. Тогда же в соцсетях появилось воззвание о создании «Витебской народной республики» с призывом к Путину ввести войска.

В ночь на 11 августа в результате беспорядков погиб один из митингующих. Главная оппозиционерка Светлана Тихановская сбежала из страны в Литву.