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Россия приравняла крымских татар к американским индейцам

Александр Панько
12.08.20 11:34
429
Россия приравняла крымских татар к американским индейцам

Главное: Постоянное представительство России при ООН призвало Соединенные Штаты Америки «прекратить нарушать права индейцев», сравнив таким образом их с крымскими татарами.

Детали: «В ответ на призыв посольства США в Украине в связи с Международным днем​​коренных народов мира призываем США прекратить жестокие нарушения прав человека индейцев и оставить их территорию», — написало представительство России при ООН на своей странице в Twitter.

Скришот сообщения Постоянного представительства России при ООН в Twitter

Таким образом российские дипломаты отреагировали на сообщение посольства США о ситуации с правами крымских татар в оккупированном Крыму ко дню коренных народов, который отмечался в минувшие выходные.

Скриншот сообщения посольства США в Украине в Facebook

В свою очередь, посол Украины в США Владимир Ельченко, комментируя твит России, напомнил, как Генеральный секретарь Никита Хрущев упрекал США в том, что там «негров вешают».

Скриншот сообщения Владимира Ельченко в Twitter

Отметим, что в США «индейцев» принято называть «коренными американцами».

В тему: В марте 2016 года глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сравнил референдум, на котором было принято решение о присоединении полуострова к России, с Днем Победы.

Тэги: США, ООН, Россия, мир, политика, Владимир Ельченко, крымские татары, индейцы

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