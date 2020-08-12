Россия приравняла крымских татар к американским индейцам

Главное: Постоянное представительство России при ООН призвало Соединенные Штаты Америки «прекратить нарушать права индейцев», сравнив таким образом их с крымскими татарами.

Детали: «В ответ на призыв посольства США в Украине в связи с Международным днем​​коренных народов мира призываем США прекратить жестокие нарушения прав человека индейцев и оставить их территорию», — написало представительство России при ООН на своей странице в Twitter.

Таким образом российские дипломаты отреагировали на сообщение посольства США о ситуации с правами крымских татар в оккупированном Крыму ко дню коренных народов, который отмечался в минувшие выходные.

В свою очередь, посол Украины в США Владимир Ельченко, комментируя твит России, напомнил, как Генеральный секретарь Никита Хрущев упрекал США в том, что там «негров вешают».

Отметим, что в США «индейцев» принято называть «коренными американцами».

В тему: В марте 2016 года глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сравнил референдум, на котором было принято решение о присоединении полуострова к России, с Днем Победы.