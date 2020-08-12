Американскую компанию Anomaly Six обвинили в тотальной слежке за людьми

Главное: Компания Anomaly Six, связанная с правительством США, уличена в слежке за миллионами людей по всему миру.

Детали: Компания Anomaly Six встроила в более чем 500 приложений собственное программное обеспечение, благодаря которому смартфоны превратились в инструмент слежки. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, организация является подрядчиком американских правительственных учреждений, а также сотрудничает с частными компаниями.

В маркетинговых материалах организации указано, что ее ПО было установлено в сотни приложений, что позволяет следить за местоположением пользователей, если он разрешает определять сервису его координаты.

Сами представители компании отмечают, что полученные данные продаются только частным компаниям, но не правительственным институтам.

При этом, как подчеркивают эксперты, собранная информация не привязывается к конкретному пользователю, однако регулярное отслеживание этих данных может помочь выяснить место жительства того или иного человека.

В тему: В октябре 2017 года пользователь Reddit с ником AnimalCrust уличил Facebook в подслушивании разговоров пользователей.

Осенью 2018 года компания Apple добавила в свою операционную систему приложение, которое анализирует количество телефонных звонков и электронных писем пользователя.

В июле 2020 года к компании Google подали иск на $5 млрд за слежку за людьми, которые используют браузер Chrome.